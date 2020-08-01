إيطاليا تهدف للتوصل لتسوية مع أوتوستراد بشأن امتيازات إدارة الطرق السريعة

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قالت وزارة النقل الإيطالية، إن ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء التقوا بمسؤولي شركة أوتوستراد بير ليتاليا المملوكة لعائلة بينيتون، اليوم الجمعة، في روما لتحديد تفاصيل تسوية أعدتها الحكومة في 14 يوليو، بشأن امتياز إدارة الطرق السريعة بالبلاد.

وقالت الوزارة في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن أوتوستراد لا تزال ملتزمة بدفع تعويضات قدرها 3.4 مليار يورو (4 مليارات دولار)، والتنازل عن جميع الدعاوى العالقة.

وأضافت أن بعض العناصر في الخطة المالية والاقتصادية للشركة لا تتماشى مع الشروط المحددة من جانب الحكومة.

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان مجددا في الأول من أغسطس المقبل.

وتخوض الحكومة نزاعا مع الشركة منذ انهيار مميت لجسر في جنوة تديره أوتوستراد عام 2018.