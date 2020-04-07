ماس يعلن تعليق ألمانيا العمل باتفاق تسليم المطلوبين مع هونج كونج

أعلن وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، في برلين اليوم الجمعة أن ألمانيا علقت العمل باتفاق تسليم المطلوبين مع إقليم هونج كونج بعد أن قرر الإقليم تأجيل انتخاباته التشريعية لمدة عام.

وذكر ماس في تبريره لهذه الخطوة "أوضحنا مرارا وتكرارا توقعاتنا بأن تنصاع الصين لالتزاماتها القانونية الدولية." وأضاف أن هذا الحق يتضمن انتخابات حرة ونزيهة يحق لمواطنى هونج كونج التمتع بها .

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام قد أعلنت قبل ساعات فقط أنها ستؤجل انتخابات المجلس التشريعي لهونج كونج والمقرر إجراؤها في سبتمبر 2020 لمدة عام واحد، بسبب خطورة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد 19 في هونج كونج، والتي قالت إنها لم تظهر أي علامات على التراجع.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من استبعاد 12 مرشحًا من معسكر المعارضة من الترشح للانتخابات.

تأتي حملة القمع ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية فى إقليم هونج كونج بعد تسريع فرض قانون الأمن القومي الجديد من جانب بكين على الإقليم في 30 يونيو، عشية الذكرى الثالثة والعشرين لتسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.