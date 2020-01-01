 المبعوثة الأممية لدى ليبيا: اتمنى أن يكون عيد الأضحى مناسبة لإنهاء حالة التشرذم بين الليبيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المبعوثة الأممية لدى ليبيا: اتمنى أن يكون عيد الأضحى مناسبة لإنهاء حالة التشرذم بين الليبيين

ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز
طرابلس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 12:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 12:57 ص

أعربت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن أمنيتها أن يكون عيد الأضحى مناسبة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء حالة التشرذم والاقتتال بين الليبيين.

وأكدت "وليامز" في رسالة للشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نشرتها يوم الخميس على صفحة البعثة الأممية بموقع تويتر، أنها تتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات لكافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنية أن تمثل هذه المناسبة فرصة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء حالة التشرذم والاقتتال بين الليبيين وأن تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة فيما بينهم.


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