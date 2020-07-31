 استطلاع: ثلثا الألمان يؤيدون تشديد العقوبات لمنتهكي قواعد كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع: ثلثا الألمان يؤيدون تشديد العقوبات لمنتهكي قواعد كورونا

مسافرون يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في مطار فرانكفورت يوم 20 مايو 2020. تصوير: كاي فافنباخ - رويترز.
مسافرون يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في مطار فرانكفورت يوم 20 مايو 2020. تصوير: كاي فافنباخ - رويترز.
برلين - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 8:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 8:41 ص

أعرب 65% من الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لتشديد العقوبات في حالات انتهاك قواعد مكافحة جائحة كورونا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 32% من الألمان عارضوا على سبيل المثال تشديد العقوبات ضد من ينتهكون إلزام ارتداء الكمامات أو يخرقون قاعدة المسافة الآمنة.

وجاء أقوى تأييد لتشديد العقوبات من جانب أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، (78%)، يليهم أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، (74%)، ثم أنصار حزب الخضر (64%)، والحزب الديمقراطي الحر (63%).

وبالنسبة لأنصار حزب "اليسار"، طالب بتشديد العقوبات 38% فقط، مقابل 27% لأنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

أجرى الاستطلاع معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "فوكوس" الألمانية. وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 23 حتى 28 تموز/يوليو الجاري، 1014 ألمانيا.


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