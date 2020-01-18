الدفاع المدني في السودان: منسوب النيل الأزرق وصل مرحلة الفيضان

كشف مدير الإدارة العامة للدفاع المدني السوداني، اللواء شرطة حقوقي أحمد عمر سعيد، عن موقف هطول الأمطار والفيضانات بولايات البلاد المختلفة، موضحا بأنه قد بلغ إيراد النيل الأزرق اليوم عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية منسوب الفيضان، حيث تجاوز إيراده 600 مليون متر مكعب.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء السبت، قال «سعيد» إن النيل سجل اليوم في مجراه الرئيس بالخرطوم 16،50م ، مشيرا إلى أنه تبقى فقط لمنسوب الفيضان 78 سم.

ودعا المواطنين في جميع القطاعات والمحاور أخذ كل التحوطات اللازمة خاصة سكان المناطق التي تأثرت بفيضانات العام الماضي، مضيفًا أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعا في المناسيب بزيادة 15 سم وعليه سوف يكون الغد البداية التدريجية لخروج المياه من المجرى الرئيس للنيل وروافده للسهول الفيضية.

ووجه غرف الطوارئ بالمركز والولايات مراقبة جميع مراحل الفيضان عبر التدخلات السريعة؛ لمعالجة التأثيرات للقطاعات المختلفة حفاظا على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين.

وأوضح أن المناطق الحالية المتأثرة بالسيول والفيضانات والتي تتعامل معها قوات الدفاع المدني هي محلية الفاو بولاية القضارف ومنطقة عد الفرسان بولاية جنوب دارفور ومحلية المناقل بولاية الجزيرة.

وفيما يخص موقف الأمطار فقد أكد اللواء سعيد، هطول أمطار بولاية جنوب كردفان في محليات كادوقلي بنسبة 25 ملم، وأبو جبيهة بنسبة 8 ملم الدلنج بنسبة 21 ملم، نافيًا حدوث أي أضرار في الأرواح والممتلكات.

وتابع أنه هطلت أمطار بمعدلات خفيفة مصحوبة بنشاط للرياح متوسطة السرعة بولاية شمال دارفور، مضيفا بأن منسوب النيل الأزرق في محطة ود مدني قد سجل 18،90م من دون هطول أمطار بالمنطقة، فيما سجل منسوب النيل في محطة ود العباس بولاية سنار 16،52م بزيادة 32سم عن الأمس ولا يوجد أثر لهطول أمطار بالولاية.

وأوضح أن العمل مستمر لتوسعة الجسر الواقي لمدينة سنجة تحسبا ومنعا لانهياره لاسيما بعد دخول مياه النيل الأزرق في اتجاه الضفة الشرقية لمجاري تصريف المياه الخاصة بمنطقة مينا ورونقا وشاشينا مع عدم تأثر تلك المناطق في الوقت الراهن فيما سجل نهر عطبرة 14،52م دون أي زيادة عن يوم أمس وقد سجل منسوب النيل الأزرق 14،98م بزيادة 6 سم عن الأمس.

أما فيما يلي ولاية النيل الأزرق من الملاحظ تزايد تدفق نسبة المياه لتسجل نسبة قراءة 12،88م وحجم الماء الوارد إلى خزان الروصيرص 558، 3 م الأمر الذي أدي إلى فتح 5 بوابات في الأسفل بنسبة 85% بالإضافة لفتح بوابات في الأعلي بارتفاع 7م، وأشار إلى استمرار قوات الدفاع المدني في عمليات شفط المياه بمدينة الفاو والمساهمة في حل مشكلة مياه الشرب عن طريق تخصيص 2عربة تانكر لإمداد الأحياء لحين حل المشكلة نهائيا.

وكشف أن منسوب نهر الرهد قد سجل نسبة 7،39م، قائلًا إن السيول والفيضانات التي اجتاحت خور القعرة قد أدت إلى انقطاع الطريق القومي قطاع الدمازين أبو حجار.

وأكد أن جهود قوات الدفاع المدني مستمرة لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، مجددًا تحذيراته للمواطنين بأخذ الحيطة والحزر والانصياع لتوجيهات قوات الدفاع المدني والتقيد بالاحترازات وإجراءات الأمن والسلامة الموضوعة من قبل الدفاع المدني حرصا علي سلامتهم.





