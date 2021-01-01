الجزار يبحث مع إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية إنشاء مستشفى بالعاصمة الإدارية

التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي إحدى كبرى مجموعات الرعاية الصحية الخاصة في مصر، والتي تضم عددا من أشهر المستشفيات بالقاهرة؛ لبحث العرض المقدم من المجموعة بإنشاء مستشفى خاص على أعلى مستوى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وخلال اللقاء، قدم ممثلو مجموعة الرعاية الصحية، عرضهم الخاص بإنشاء المستشفى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومكوناتها (عدد الأسرة – العيادات الخارجية – غسيل الكلى – المختبر – الأشعة – العلاج الطبيعي – وغيرها من التخصصات الطبية المتكاملة)، وآلية عمل المستشفى ونظم الإدارة والتشغيل.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بالعرض المقدم من ممثلي مجموعة الرعاية الصحية، حيث سيتم دراسة العرض من قبل الوزارة والرد على الشركة، مؤكداً أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستحتوي على جميع الخدمات المتكاملة على أعلى مستوى.