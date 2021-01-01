 الجزار يبحث مع إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية إنشاء مستشفى بالعاصمة الإدارية - بوابة الشروق
السبت 31 يوليه 2021 11:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

الجزار يبحث مع إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية إنشاء مستشفى بالعاصمة الإدارية

محمد علاء
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 11:40 ص | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 11:40 ص

التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي إحدى كبرى مجموعات الرعاية الصحية الخاصة في مصر، والتي تضم عددا من أشهر المستشفيات بالقاهرة؛ لبحث العرض المقدم من المجموعة بإنشاء مستشفى خاص على أعلى مستوى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وخلال اللقاء، قدم ممثلو مجموعة الرعاية الصحية، عرضهم الخاص بإنشاء المستشفى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومكوناتها (عدد الأسرة – العيادات الخارجية – غسيل الكلى – المختبر – الأشعة – العلاج الطبيعي – وغيرها من التخصصات الطبية المتكاملة)، وآلية عمل المستشفى ونظم الإدارة والتشغيل.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بالعرض المقدم من ممثلي مجموعة الرعاية الصحية، حيث سيتم دراسة العرض من قبل الوزارة والرد على الشركة، مؤكداً أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستحتوي على جميع الخدمات المتكاملة على أعلى مستوى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك