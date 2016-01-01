يواجه المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، بقيادة مديره الفني شوقي غريب، نظيره البرازيلي، اليوم السبت في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب سايتاما في إطار الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

وقد تأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه يوم الأربعاء على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في إطار الجولة الثالثة، واحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة الثالثة والتي كانت تضم كلًا من: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد أبو الفتوح

الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور – طاهر محمد طاهر – رمضان صبحي

الهجوم: أحمد ياسر ريان

بينما جاء التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: سانتوس

الدفاع: داني ألفيش – نينو – دييجو كارلوس – جيليرمي أرانا

الوسط: دوجلاس لويز – برونو جيماريش – أنتوني – كلاودينيو – ماتيوس كونيا

الهجوم: ريتشارليسون

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.