أردوغان يعلن 5 ولايات تركية مناطق منكوبة جراء حرائق الغابات

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلان ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة وعثمانية، "مناطق منكوبة"، جراء حرائق الغابات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان على حسابة في "تويتر" اليوم السبت، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح الشعب وتعويض خسائره.

وتواصل قوات الطوارئ في تركيا إخماد حرائق الغابات الضخمة في عدة ولايات جنوب وجنوب غرب البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وقال وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، في تغريدة اليوم السبت إن عشرة حرائق مازالت متأججة بينها ثلاثة في منطقة العطلات الشهيرة أنطاليا.

وتمت احتواء 88 من أصل 98 حريقا اندلعت في محافظات مختلفة منذ يوم الأربعاء الماضي.

وكانت الحرائق خطيرة للغاية في الساحل التركي المطل على المتوسط وعرقلت الرياح العاتية جهود إخمادها.

وجرى إخلاء الكثير من المناطق والفنادق، وتم نقل السياح إلى مناطق آمنة بالقوارب.

وأودت الحرائق بحياة أربعة أشخاص حتى الآن.

ولايزال السبب وراء الحرائق غير معلوم. وتحقق السلطات التركية في جميع الاحتمالات ولا تستبعد أنه جرى إشعال النار عمدا.