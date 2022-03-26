وزير خارجية موريتانيا: بدء التحضير للجنة العليا المشتركة مع الجزائر

أعلن وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، بدء التحضير لإطلاق الدورة الـ19 للجنة المشتركة العليا بين الجزائر وموريتانيا، والمقرر عقدها منتصف سبتمبر القادم بنواكشوط.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الموريتاني عقب استقبال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون له، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة الجزائر، مشيرا إلى أنه سلم الرئيس الجزائري رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني.

ومن جهته، أكد تبون أن بلاده تولي اهتماما للدفع بعلاقات التعاون مع موريتانيا في جميع المجالات، حيث تستند إلى روابط تاريخية عميقة.