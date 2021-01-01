ميانمار تمدد حالة الطوارئ 6 شهور إضافية

أعلنت الحكومة العسكرية في ميانمار، اليوم الأحد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لستة أشهر إضافية حتى الأول من فبراير من العام القادم.

وذكر موقع "تشاينا دو أورج" الإخباري، أن الحكومة العسكرية قالت إن البلاد في حاجة لمزيد من الوقت للعودة إلى الاستقرار والاستعداد للانتخابات.

وأقر مينت سوي، القائم بأعمال الرئيس طلب قائد الجيش في البلاد مين أونج هلاينج، لتمديد حالة الطوارئ خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني في العاصمة نا بي داو، والذي تم خلاله تم مناقشة أعمال النظام خلال الأشهر ال18 الماضية والوضع السياسي الحالي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن هلاينج، قوله: "هناك حاجة ملحة لإجراءات بشأن المنظمات ذات الصلة بما في ذلك مفوضية الانتخابات، كما أن الأحزاب السياسية يجب أن تجري تغييرات ضرورية من أجل النظام الانتخابي الجديد كما أن يجب على المواطنين الحصول على معرفة أوسع ولذلك نحن نحتاج المزيد من الوقت للاستعداد".

يشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ للمرة الأولى في فبراير 2021 بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية بزعامة أونج سان سوكي.