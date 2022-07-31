انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 43 ألفا و77 سريرا



قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 43 ألفا و77 سريرا يوم 30 يوليو، مقارنة بـ 44 ألفا و25 سريرا في اليوم السابق له. وانخفض معدل نقل المرضي إلى المستشفيات إلى 7ر5% من 8ر5%.



ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وسجلت ولاية جورجيا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 6ر8% تلتها ولاية كاليفورنيا بنسبة 0ر8% .



وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 5085 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 4351 سريرا.