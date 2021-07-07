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تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم داخل البنوك

استقر سعر صرف الدولار بالبنك المركزي المصري عند 18.88 جنيه للشراء، و19.96 جنيه لسعر البيع.

ووفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي، استقر سعر اليورو ليصل إلي 19.11 جنيه للشراء، و19.20 جنيه لسعر البيع، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 22.87 جنيه للشراء، و22.97 جنيه لسعر البيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.05 للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 61.45 جنيه للشراء، 61.79 جنيه لسعر البيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشين عند 18.91 جنيه للشراء، 19.97 جنيه لسعر البيع، وارتفع سعر صرف اليورو 8 قروش مسجلا 19.18 جنيه للشراء، وارتفع لسعر البيع 6 قروش 19.45 جنيه، وهبط سعر الجنيه الإسترليني 9 قروش مسجلا 22.81 جنيه للشراء، وارتفع 12 قرش لسعر البيع ليسجل 23.22 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر صرف الريال السعودي قرش واحد 5.03 جنيه للشراء، و5.05 للبيع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتي 8 قروش ليسجل 59.29 جنيه للشراء، وارتفع 16 قرش ليسجل 61.88 جنيه لسعر البيع.

وارتفع سعر صرف الدولار في تعاملات بنك مصر مسجلا 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للسعر البيع، وسجل سعر صرف اليورو 19.16 جنيه للشراء، و19.43 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 22.78 جنيه للشراء، 23.20 جنيه لسعر البيع.

وسجل الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء و5.04 جنيه لسعر البيع وسجل الدينار الكويتي 59.32جنيه للشراء و61.78 جنيه للبيع.