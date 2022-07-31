وكيل الخارجية السودانية: الجيش انسحب من المفاوضات السياسية ليتيح تشكيل حكومة مدنية

قال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج علي، إن القوات المسلحة السودانية أعلنت انسحابها من المفاوضات السياسية لتتيح للقوى المدنية الوصول إلى توافق لتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد حتى قيام الانتخابات العامة.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية السودانية، خلال استقباله بمكتبه اليوم الأحد، السكرتير التنفيذي للمؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى السفير جواو صامول كاهولو والوفد المرافق له، التطورات السياسية في السودان منذ انتصار الثورة، بدءا بتوقيع الوثيقة الدستورية وتكوين الحكومة الانتقالية الأولى والثانية وإجراءات 25 أكتوبر 2021.

من جانبه، ثمَّن السكرتير التنفيذي للمؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى الدور الكبير الذي يلعبه السودان في إطار المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى وإسهامه في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي.