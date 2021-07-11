الاتحاد الأوروبي والفلبين يعيدان إطلاق مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بعد 6 سنوات من التوقف

أعلن الاتحاد الأوروبي والفلبين، اليوم الاثنين، استئناف مفاوضات التوصل لاتفاق تجارة حرة، بعد أن جرى تعليقها في عام 2017، في خضم توتر العلاقات بفعل مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، في تلك الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، المتواجدة في مانيلا في زيارة تستغرق يومين، إن المفاوضات ستسهم في تسريع "حقبة جديدة من التعاون" بين الاتحاد الأوروبي والفلبين.

وذكرت في بيان عقب اجتماعها مع الرئيس، فيرديناند ماركوس جونيور: "سعيدة للغاية أننا قررنا إعادة إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة". وقالت إن "فرقنا ستبدأ العمل فورا بشأن تحديد الشروط الصحيحة بحيث نستطيع العودة إلى المفاوضات".

وأضافت أن "اتفاق التجارة الحرة يحمل إمكانات هائلة لكلينا من حيث النمو ومن حيث الوظائف".

وفون دير لاين هي أول رئيس للمفوضية الأوروبية يقوم زيارة رسمية على الإطلاق إلى الفلبين منذ نحو ستة عقود من العلاقات الدبلوماسية.

كانت العلاقات بين الطرفين قد توترت طوال فترة حكم الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي البالغة 6 سنوات، وبشكل رئيسي بسبب حرب الحكومة على المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6 آلاف مشتبه بهم، والكثير منهم في ظروف مشكوك فيها.

وكثيرا ما هاجم دوتيرتي الاتحاد الأوروبي، لانتقاد الأخير حملته الصارمة لمحاربة المخدرات، حيث كان يوجه شتائم خلال نوبات غضبه في أحيان كثيرة.

وقال الرئيس ماركوس، الذي خلف دوتيرتي في يونيو من العام الماضي، إن الزيارة "دليل" على رغبتهما المشتركة في بلوغ علاقاتهما الثنائية "مستويات أعلى".