الكرملين: سنتابع الاجتماع المرتقب في السعودية بشأن أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الجانب الروسي سيراقب الاجتماع المزمع عقده في السعودية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "بالتأكيد، ستتابع روسيا هذا الاجتماع، لا يزال أمامنا أن نرى ما هي الأهداف التي يضعها هذا الاجتماع، وما الذي يعتزم المنظمون الحديث عنه"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وأشار إلى أن الكرملين أكد مرارا على أن "أي محاولات للإسهام في التوصل إلى تسوية سلمية، تستحق تقييما إيجابيا".



وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم مكتب رئيس جنوب أفريقيا، فينسينت ماجفينيا، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الإثنين، أن بلاده تلقت دعوة لحضور محادثات السلام بشأن أوكرانيا والتي اقترحتها السعودية.



وأضاف المتحدث أن هذه المحادثات ستكون استمرارا للاجتماع، الذي عقد في كوبنهاجن في يونيو بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، وكذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حيث تقرر إجراء محادثات سلام حول أوكرانيا في يوليو.



واليوم أيضا أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن ترحيب طهران بمبادرة السعودية للسلام لحل الأزمة الأوكرانية.



وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في وقت سابق النقاب عن أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا في أغسطس، ووجهت دعوة للمشاركة إلى نحو 30 دولة، دون أن تكون روسيا بينها.