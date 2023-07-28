تجددت اليوم الاثنين، الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وفي أحدث التطورات الميدانية، أغلق الجيش الأوتستراد المحاذي للمخيم بفعل رصاص القنص والقذائف التي تتطاير إلى خارج المخيم.

اشتداد وتيرة الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة pic.twitter.com/UOuZQG3RFm — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) July 31, 2023

ففي ظل ارتفاع وتيرة المعارك بين عناصر حركة فتح وتنظيم جند الشام في المخيم، وعدم نجاح المساعي من عدة جهات فلسطينية ولبنانية لتهدئة الأوضاع، أغلق الجيش اللبناني جميع مداخل ومخارج المخيم ومنع الدخول أو الخروج من وإلى المخيم بشكل كامل، وفق شبكة «روسيا اليوم».

ووسط ارتفاع وتيرة المعارك بين عناصر حركة فتح وتنظيم "جند الشام في المخيم، وعدم نجاح المساعي من عدة جهات فلسطينية ولبنانية لتهدئة الأوضاع، أغلق الجيش اللبناني جميع مداخل ومخارج المخيم ومنع الدخول أو الخروج من وإلى المخيم بشكل كامل.

وحسب المعلومات الأولية، فقد أدت اشتباكات اليوم إلى جرح 6 أشخاص على الأقل، كما يشهد المخيم حركة نزوح كثيفة من بعض الأحياء هربا من نيران القذائف والرصاص.

واتسعت رقعة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة حيث تمددت على أربعة محاور محور حطين - درب السيم، ومحوري البركسات الطوارئ، حيث تسمع أصوات القذائف الصاروخية ورشقات الرصاص في أحياء مدينة صيدا.