 وزير التعليم: عدد طلبة الثانوية العامة في العام المنصرم بلغ نحو 800 ألف - بوابة الشروق
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وزير التعليم: عدد طلبة الثانوية العامة في العام المنصرم بلغ نحو 800 ألف

تصوير إسلام صفوت
تصوير إسلام صفوت
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 1:13 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 1:13 م

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد طلاب الثانوية العامة في العام المنصرم اقترب من 800 ألف طالب وطالبة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الاثنين، أن إتمام امتحانات الثانوية العامة تحقق من خلال منظومة عل جادة وشاقة ودقيقة.

وأوضح أنّ مختلف قطاعات الوزارة عملت في إطار منظومة متكاملة لإنجاح هذه العملية الدقيقة.

ولفت إلى أن تنظيم امتحانات الثانوية ليس بالأمر اليسير في ظل العدد الكبير للطلبة، مؤكدا أن هناك منظومة عمل متكاملة ساهمت في إتمام هذا العمل.


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