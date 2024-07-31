الشركة المُشغلة للقطار الكهربائي الخفيف تكرم الركاب الفائزين بمبادرة ازرع شجرة باسمك

كرمّت شركة "RATP ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة) ركاب القطار الفائزين بمسابقة مبادرة "ازرع شجرة باسمك".

جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها الشركة في محطة "حدائق العاصمة" اليوم الأربعاء، وذلك بحضور نائب وزير النقل، وجدي رضوان، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، اللواء طارق جويلي.

وقال الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل القطار الخفيف إنها أطلقت مسابقة "ازرع شجرة باسمك" بالتعاون مع مبادرة "شجّرها"، وبالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الشهر الماضي، لركاب محطات القطار الكهربائي الخفيف، بهدف تعزيز الوعي البيئي والمستدام للركاب، وأهمية وجود الأشجار المثمرة، وتحسين جودة البيئة الحضرية.

وأضافت أنه تم اختيار الركاب الفائزين الأكثر استخداما لقطار العاصمة، والذي يعد من وسائل النقل النظيفة، معلنة عن بدء زراعة الأشجار المثمرة باسمهم داخل المحطات كتقدير لمساهمتهم في الحفاظ على البيئة، واستخدامهم لوسيلة مواصلة صديقة للبيئة.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة "RATP ديف للنقل كايرو" والعضو المنتدب لها، وديع بوشيحة، خلال الاحتفالية، إلى أن الشركة أطلقت هذه المبادرة بتوجيهات من وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق، وذلك لرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب بشكل دوري.

وأوضح بوشيحة أنه منذ بداية عام 2024، تم تسيير 2.2 مليون رحلة، بمسافة تتجاوز 70 مليون كيلومتر، وتم توفير 2700 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مما يعادل نسبة امتصاص أكثر من 350 ألف شجرة خلال نفس الفترة الزمنية.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى ريادتهم في مجال النقل النظيف والتحول في مجال الطاقة، وأن الشركة ليست فقط ملتزمة بالنقل المستدام والتكنولوجيا، ولكن أيضا إشراك المجتمع والشراكات المحلية في ذلك المجال.

وأعرب بوشيحة عن فخره بالتعاون مع مبادرة "شجّرها" والتي أسسها المهندس عمر الديب، وتم من خلالها زراعة أكثر من 360 ألف شجرة في جميع أنحاء مصر منذ 2016، منوها إلى تسجيل حوالي 200 راكب من ركاب القطار الكهربائي الخفيف في مبادرة "ازرع شجرة باسمك" خلال شهر يونيو الماضي، وقد تم اختيار 3 فائزين وتكريمهم اليوم للأربعاء بالاحتفالية.