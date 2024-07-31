 3369 طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان - بوابة الشروق
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3369 طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

عمر فارس
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 6:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 6:26 م

خضع اليوم 850 طالبًا وطالبة لاختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات حتى الآن إلى 3369 طالبًا وطالبة.

وتشمل اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية اختبارًا مهاريًا مدته 150 دقيقة، ويتضمن سؤالين في الرسم والتصميم الابتكاري.

ويشترط للنجاح حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي الدرجات.

وعلى الطالب إحضار بعض الأدوات أثناء تأدية الاختبار وهى أقلام الرصاص وممحاة، مسطرة ٥٠ سم، أقلام الفلوماستر وألوان خشبية، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

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