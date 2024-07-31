أحمد موسى عن اغتيال إسماعيل هنية: برلمانيون إيرانيون يتحدثون عن خيانة وتسريب معلومات

قال الإعلامي أحمد موسى إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه سيغتال كل قيادات حركة حماس، وتم تحديد قائمة على رأسها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الذي تم اغتياله في طهران اليوم.

وأضاف، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع خطة لهذه الاغتيالات منذ ديسمبر الماضي، موضحا أن يحيى السنوار كان ضمن المستهدفين في الخطة، وصالح العروري الذي تم اغتياله، وخالد مشعل، ومروان عيسى، ومحمد الضيف، وعصام الدعليس.

وذكر أن عملية اغتيال هنية وقعت بصاروخ دخل الغرفة التي كان نائما فيها، مؤكدا أن هناك دقة في تحديد المعلومة بجانب الدقة في التوجيه، مردفا: "وهو أمر في منتهى الخطورة ورسالة لإيران".

وأوضح أحمد موسى، أن هناك مسئولين في البرلمان الإيراني يقولون إن هناك خيانة ومعلومات تم تسريبها، متابعا: "اغتيالات قيادات حماس، سيكون له رد من قبل إيران على ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وذكّر بأنه من عام 2010 إلى 2014، كانت هناك عمليات اغتيال لعلماء البرنامج النووي الإيراني من قبل إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».