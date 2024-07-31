جيش الاحتلال يعلن رسميا اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل رسمي، اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الهجوم على ضاحية لبنان الجنوبية.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان، إنهم تمكنوا من اغتيال فؤاد شكر القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ورئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم.

وأضاف أنه من خلال عملية تصفية دقيقة قام، أغارت طائرات حربية في منطقة بيروت بناءً على معلومات استخباراتية وردت من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على فؤاد شكر، موضحًا أنه كان يُعتبر اليد اليمنى للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ومستشاره لشئون التخطيط وإدارة الحرب.

وأشار إلى أن شكر كان يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر، وكان مسئولًا عن هجوم مجدل شمس وعن قتل العديد من الإسرائيليين والأجانب على مدار السنين، وفق زعمه.





#عاجل جيش الدفاع قضى على المدعو سيد محسن (فؤاد شكر) القيادي العسكري الأبرز في حزب الله الإرهابي ورئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم



🟡من خلال عملية تصفية دقيقة قام بها جيش الدفاع، أغارت طائرات حربية في منطقة بيروت بناءً على معلومات استخباراتية وردت من هيئة الاستخبارات العسكرية… pic.twitter.com/kBMkjiLXWE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 30, 2024



وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر تعليق رسمي من قِبل حزب الله، غير أن وسائل إعلام كانت قد تحدثت عن أنه من المرتقب أن يصدر الحزب بيانا في وقت لاحق.