قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّهم يخوضون ما سماها حربًا وجودية ضد من وصفه بـ"محور الشر".



وأضاف في كلمة له، مساء الأربعاء، أن هناك ثلاثة أذرع لما سماه "محور الشر" وهي حماس وحزب الله والحوثيين، موضحًا أنهم وجهوا خلال الأسابيع الماضية ضربات قاضية لكل ذراع منها.

وأشار إلى أنه قبل ثلاثة أسابيع استهدفوا رئيس أركان كتائب القسام محمد الضيف، وقبل أسبوعين شنوا هجمات على الحوثيين وبالأمس هاجموا رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر (من دون إشارة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية).

وادعى أن فؤاد شكر كان مسئولا عن الهجوم على قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، ووقف وراء العديد من الهجمات ضد الإسرائيليين.

وأكد أن إسرائيل تصفي حساباتها مع كل من يمسها، موضحًا أن الأيام الحالية صعبة ومليئة بالتحديات.

وأفاد بأنه منذ الهجوم على بيروت وهم يسمعون التهديدات من كل حدب وصوب، مدعيا جاهزيتهم لهذه التهديدات.