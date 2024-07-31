 القوى الوطنية الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال هنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوى الوطنية الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال هنية

وكالات
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 8:53 ص

أعلنت القوى الوطنية والاسلامية في فلسطين، الاضراب الشامل والخروج بمسيرات، تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.
ونعت القوى في بيان صحفي اليوم الأربعاء، هنية، وأكدت أن هذا الأغتيال الجبان لن يكسر ارادة شعبنا وصموده، بل سيزيده تصميما وإصرارا على المضي قدما بالتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية حتى الحرية والاستقلال، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
والتزمت إسرائيل الصمت ولم تعلق على اغتيال هنية. وأفادت قناة "الحرة" بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز للوزراء بعدم التطرق إلى عملية اغتيال هنية.
وقالت حماس، الأربعاء، إن هنية استشهد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في إيران ووصفت الهجوم بأنه "تصعيد خطير" لن يحقق أهدافه.
وأكد الحرس الثوري الإيراني استشهاد هنية بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، وقال إنه يجري تحقيقا.


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