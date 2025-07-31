اختتام مشاورات لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية حول الإطار الانتخابي في ليبيا

في ختام الاجتماع التشاوري بين لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية الذي استمر يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع.



وأشاد أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ، بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.



وأقرت اللجنتان بأن التسوية السياسية الشاملة أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات. وتتطلب هذه التسوية تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا، واعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الجميع، وخاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية.

وأكدت اللجنتان أن التسوية السياسية يجب أن تشمل أيضًا تدابير لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع المصالحة الوطنية، وتعزيز شفافية الإنفاق مع مكافحة الفساد.



جاء هذا الاجتماع في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، قبل الإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.