 فون دير لاين: الوضع في سبتة غير مقبول ويجب تنفيذ عمليات ترحيل سريعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فون دير لاين: الوضع في سبتة غير مقبول ويجب تنفيذ عمليات ترحيل سريعة

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2026 - 4:25 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2026 - 4:25 م

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى إجراء عمليات ترحيل سريعة بموجب القانون الأوروبي بعدما دخل نحو 60 ألف مهاجر سبتة، الجيب الإسباني في شمال أفريقيا، من المغرب على مدار الأيام الماضية.

وكتبت فون دير لاين عبر منصة إكس اليوم الجمعة، "الصور التي تأتي من سبتة غير مقبولة".

وقالت: "لا يمكننا أن نسمح لأي شخص بالمجيء إلى اتحادنا بدون الالتزام بقواعدنا. ويجب أن تتوقف عمليات العبور الخطيرة على الفور. ويجب تفكيك شبكات التهريب".

ودعت فون دير لاين إلى إجراء عمليات ترحيل سريعة "كما تنص قواعدنا".

وتابعت أن مفوضي الاتحاد الأوروبي يتواصلون مع السلطات الإسبانية والمغربية.

وأدى الوضع الذي يتطور سريعا إلى أزمة أمس الخميس، فيما أرسلت إسبانيا الجيش للمساعدة في تأمين الحدود مع المغرب.

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