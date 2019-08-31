مدرب أستون فيلا: تريزيجيه سيتعلم من طرده أمام كريستال بالاس

أكد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا الإنجليزي أن البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها محمود حسن تريزيجيه خلال الخسارة أمام كريستال بالاس 1-0 بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز كانت قاسية للغاية.

وتعرض تريزيجيه للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 54 من زمن الشوط الثاني للقاء ، وقد حصل على البطاقة الأولى في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول أمام كريستال بالاس.

وقال سيمث خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :" كان على تريزيجيه أن يكون حذرًا حتى لا يحصل على البطاقة الصفراء الثانية ولكن لم يفعل ذلك وتم طرده من المباراة بحصوله على الإنذار الثاني".

وأضاف:" أعتقد أن اللاعب سيتعلم من هذه المواقف في الفترة المقبلة".

وخسر أستون فيلا أمام كريتسال بالاس بنتيجة هدف دون رد، حيث أحرز أندري أيو هدف الفوز لكريستال بالاس في الدقيقة 73