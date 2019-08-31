الصربي ميودراج جيسيتش مديرا فنيا للإسماعيلي

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أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي الاتفاق مع الصربى ميودراج جيسيتش لتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم المقبل.

وذكر النادي الإسماعيلي في بيان رسمي اليوم السبت أن المدرب الجديد ولد في 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ولكنه يحمل جنسية أخرى وهى البوسنة والهرسك، ودرب 21 فريقا خلال مسيرته التدريبية منهم 6 تجارب في أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993.

وأضاف أن التشكيل الكامل للجهاز الفني يضم صبري المنياوي مديرا للكرة ومحمود جابر مدربا عاما وسرديجان تيكيجاسكى وأدهم السلحدار مساعدين وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمي وأكرم علياوي مخطط أحمال.