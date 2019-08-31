 أفراد من الأسر الملكية الأوروبية يحضرون مراسم تأكيد تعميد الأميرة النرويجي إنجريد - بوابة الشروق
السبت 31 أغسطس 2019 5:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

أفراد من الأسر الملكية الأوروبية يحضرون مراسم تأكيد تعميد الأميرة النرويجي إنجريد

تعميد الأميرة النرويجي إنجريد
تعميد الأميرة النرويجي إنجريد
(د ب أ)
نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 5:10 م | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 5:10 م

احتفلت الأميرة النرويجية إنجريد أليسكندرا بتأكيد تعميدها اليوم السبت في حضور أفراد من الأسرة الملكية وأفراد ملكيين من أوروبا. وأقيمت مراسم التعميد في كنيسة القصر الملكي في أوسلو. وهي نفس الكنيسة التي جرى تعميد والدها ولي العهد هاكون فيها عام 1988.

وخلال القداس تلت الأميرة /15 عاما/ صلاة القديس فرنسيس. وتلقى الضيوف ورقة مصنوعة من بذور الزهور وهي علامة على اهتمامها بالقضايا البيئية.

ومن بين الحضور عرابيها وهم ملك النرويج هارالد وملك إسبانيا فيليب السادس وولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك وولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا والأمير مارثا لويس النرويجية وجدتها والدة أمها، ماريت تيسيم. وأشعلوا جميعهم الشموع من أجل الأميرة الصغيرة كما فعل أشقاؤها.

وبعد المراسم، طلت إنجريد أليكسندرا وولي العهد هاكون لفترة قصيرة من الشرفة الرئيسية بالقصر الملكي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك