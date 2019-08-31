أفراد من الأسر الملكية الأوروبية يحضرون مراسم تأكيد تعميد الأميرة النرويجي إنجريد

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احتفلت الأميرة النرويجية إنجريد أليسكندرا بتأكيد تعميدها اليوم السبت في حضور أفراد من الأسرة الملكية وأفراد ملكيين من أوروبا. وأقيمت مراسم التعميد في كنيسة القصر الملكي في أوسلو. وهي نفس الكنيسة التي جرى تعميد والدها ولي العهد هاكون فيها عام 1988.

وخلال القداس تلت الأميرة /15 عاما/ صلاة القديس فرنسيس. وتلقى الضيوف ورقة مصنوعة من بذور الزهور وهي علامة على اهتمامها بالقضايا البيئية.

ومن بين الحضور عرابيها وهم ملك النرويج هارالد وملك إسبانيا فيليب السادس وولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك وولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا والأمير مارثا لويس النرويجية وجدتها والدة أمها، ماريت تيسيم. وأشعلوا جميعهم الشموع من أجل الأميرة الصغيرة كما فعل أشقاؤها.

وبعد المراسم، طلت إنجريد أليكسندرا وولي العهد هاكون لفترة قصيرة من الشرفة الرئيسية بالقصر الملكي.