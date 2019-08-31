شرطة هونج كونج تستخدم طلقات تحذيرية لإبعاد المتظاهرين

أطلقت شرطة هونج كونغ طلقتين تحذيريتين لإبعاد المتظاهرين بالقرب من متنزه فيكتوريا بارك مساء اليوم السبت في أعقاب عملية إخلاء لإخراج المحتجين من منطقة التسوق الرئيسية وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست على موقعها الإلكترونى أنه تم إطلاق الطلقات في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى بينما اشتبك المحتجون والشرطة بعد أن غادرت غالبية المتظاهرين المنطقة في طريقهم إلى مكان جديد عبر ميناء فيكتوريا.

وفى خطوة غير مسبوقة، تم إغلاق خطين رئيسيين من شبكة مترو الأنفاق بالمدينة حيث سعى المحتجون إلى الانتقال من جزيرة هونج كونج إلى شبه جزيرة كولون.