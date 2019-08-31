26 مرشحا يتنافسون في انتخابات الرئاسة التونسية

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم السبت عن قبول 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية ضمن القائمة النهائية المقبولة.

وكان 97 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم للهيئة لكن بعد النظر في كافة الترشحات ومدى استيفائها للشروط والتزكيات، أعلنت الهيئة في مرحلة أولى يوم 14 أغسطس عن قبول 26 مرشحا.

وبعد انتهاء فترة الطعون وصدور قرارات المحكمة الإدارية،أبقت الهيئة على نفس عدد المرشحين.

يأتي أبرز المرشحين في القائمة النهائية رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ومرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو والرئيس السابق المنصف المرزوقي.

كما تضمت القائمة رجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي لتهم تتعلق بالتهرب الضريبي.

وتجري الانتخابات المبكرة يوم 15 ذسبتمبر وتبدأ الحملات الانتخابية بعد غد الاثنين.