الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع زامبيا ودفع محاور التنمية لديها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر، على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي، لاسيما على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري، ودفع محاور التنمية في زامبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مساء اليوم مع رئيس جمهورية زامبيا هاكيندى هيشيليما، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تهنئته للرئيس الزامبي على الفوز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

كما أكد الرئيس السيسي الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس هيشيليما في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا؛ وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، مشيداً - في هذا الصدد - بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي وعلى المستوى القاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس الزامبي عبر - من جانبه - عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات، مشيداً بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، ومعرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، وتطلعه لدعم مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المستهدفة ببلاده، استمراراً للدعم المصري المتواصل منذ استقلال زامبيا وحتى الآن، خاصةً في ظل وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أشاد الرئيس الزامبي بالدعم المصري المقدم لمواجهة أزمة فيروس كورونا في زامبيا، إلى جانب برامج بناء الكوادر الزامبية في مختلف المجالات، مؤكداً في هذا الإطار اهتمام بلاده بجذب الاستثمارات المصرية، لاسيما في قطاعات الزراعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والثروة السمكية.