أفريقيا: 7 ملايين و763 ألفا إجمالي إصابات كورونا بالقارة السمراء

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، اليوم الثلاثاء، بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة السمراء 7 ملايين و 763 ألفا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 196 ألف وفاة وسط تعافي 6 ملايين و 912 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وذكر بيان للمراكز الأفريقية تحصين ما نسبته 2.5 % من سكان القارة بلقاح كورونا، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 4.5 %، بينما حصل 2.4 % على جرعتين.

وأوضحت الإحصائيات أن المغرب قام بتحصين 43.5 % من السكان، بينما سجلت جنوب أفريقيا 24.3 %، وبلغت تونس 17.3 % وزيمبابوي 16.4 %.

وبالأمس، أعلنت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" ترقبها وصول 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من الحكومة الفرنسية على مدار الثلاثة أشهر المقبلة، فيما سيكون قوام اللقاحات من نوعي "استرزينكا" و "فايزر"، الأمر الذي يسهم في الإسراع بوتيرة التحصين المتباطئة.

وأوصت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطواريء والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى لبناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.