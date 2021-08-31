 الجزائر: عقد القمة العربية في موعدها.. ونستأنف قريبا جهودنا لحل أزمة سد النهضة - بوابة الشروق
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الجزائر: عقد القمة العربية في موعدها.. ونستأنف قريبا جهودنا لحل أزمة سد النهضة

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة
الجزائر (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 8:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 8:23 م

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن القمة العربية سوف تعقد في موعدها وبتحضير جيد.

وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الليبية رجاء المنقوش اليوم الثلاثاء "القمة العربية ستنعقد في موعدها وبتحضير جيد، الجزائر مستعدة لاستضافتها ولبذل المزيد من الجهد لإنجاحها. يجب أن نحيي التضامن العربي ونجعله ركيزة للعمل العربي المشترك".

وحول ليبيا ،أكد لعمامرة، ان الجزائر واثقة من إقامة الانتخابات العامة في ليبيا في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر المقبل وبنجاحها في تشكيل حكومة شرعية، مجددا استعداد الجزائر التام لتقديم المساعدة من خلال إرسال مراقبين وشخصيات مستقلة لإنجاح هذا المسار، والمساهمة أيضا في انجاح مسار المصالحة الوطنية.

وحول وجود المرتزقة والقوات غير التقليدية والإرهابيين في ليبيا، اعترف لعمامرة بان هذا الموضوع يمثل عاملا مهددا لاستقرار دول الجوار، مشيرا بانه يفترض على الدول التي نقلتهم إلى الأراضي الليبية ان تعيدهم إلى حيث كانوا".

وكشف لعمامرة، عن مشاورات لتقريب وجهات النظر مع الفاعلين الأساسيين من أجل دعم العمل العربي المشترك خدمة للقضية الفلسطينية والتمسك بمبادرة السلام العربية، التي تبقى مبادرة صالحة تتمسك بها الجزائر.

وأكد لعمامرة، ان الجزائر ستستأنف قريبا جهود وساطتها لحلحلة أزمة سد النهضة.

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