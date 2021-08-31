رئيس البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيات الحوثيين طائرة مسيرة ملغمة باتجاه مطار أبها

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية، طائرة مسيرة ملغمة بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، والتي اعترضتها بنجاح ودمرتها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ونتج عنه تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن محاولة استهداف الميليشيا مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة هو عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والمؤسسات المدنية المحميين، وفقا للقانون الدولي، ما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن ميليشيا الحوثي تعمل من خلال هجماتها الإرهابية المتكررة تجاه المدنيين والأعيان على تنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال الإرهاب والعنف وإراقة الدماء واستهداف المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت المدنية، معربا عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.