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30 سبتمبر.. الحكم على محامي قتل والده بمساعدة زوجته وصديقه بالعاشر من رمضان

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 12:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 12:47 ص

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، قرارًا في القضية رقم 5204 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2018، بتأجيل محاكمة محامي تحت التدريب وزوجة والده وصديقه، متهمين بقتل والد الأول ودفنه في الرمال، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

كانت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان عثرت على جثة محمد أحمد محمد الشافعي، سائق تاكسي؛ مصابًا بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، مدفونًا في رمال إحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: نجل المجني عليه أحمد" 31 سنة، محامي تحت التدريب، وزوجة والده ياسمين.أ.ع.ع، 34 سنة، ربة منزل، وصديقه عصام.ج.ز.ب، 39 سنة، كهربائي.

وتبين أن المتهمين قتلوا المجني عليه بواسطة سلاح أبيض سكين وجاكوش، واستولوا على سيارته، وتم ضبطهم ووبمواجهتهم أقروا بارتكاب جريمتهم بدافع الانتقام من المجني عليه لسوء معاملته لهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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