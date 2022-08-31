أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 4ر2% سنويا إلى 038ر13 تريليون ين.
كان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة بنسبة 9ر1% فقط خلال الشهر الماضي بعد نموها في الشهر السابق بنسبة 5ر1% وفقا للبيانات المعدلة.
وعلى أساس شهري سجلت مبيعات التجزئة لليابان نموا بنسبة 8ر0% خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا تقريبا مع التوقعات، بعد تراجعها بنسبة 3ر1% شهريا خلال الشهر السابق.
وتراجعت مبيعات الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% شهريا، فيما زادت بنسبة 9ر5% سنويا إلى 934ر35 تريليون ين، في حين استقرت قيمة المبيعات التجارية خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين زادت بنسبة 5% مقارن بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 972ر48 تريليون ين.