المستشار الألماني بعد وفاة ميخائيل جورباتشوف: الديمقراطية فشلت في روسيا

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بالروسي الراحل الحائز على جائزة نوبل للسلام ميخائيل جورباتشوف، ووصفه بأنه مصلح شجاع.



وقال شولتس اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء الألماني في قصر "ميسبرج" بالقرب من برلين، إن رئيس الدولة السوفيتي السابق كان كثير الجرأة، مضيفا أن سياسته جعلت "اتحاد ألمانيا واختفاء الستار الحديدي" ممكنا.



وذكر شولتس أنه بفضل جورباتشوف تمكنت روسيا أيضا من محاولة تأسيس دولة ديمقراطية، لكنه مات الآن في وقت "لم تفشل فيه الديمقراطية في روسيا فحسب"، بل أيضا يحفر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صدوعا جديدة في أوروبا. وقال: "لهذا السبب نتذكر ميخائيل جورباتشوف وندرك كم كان مهما لتطور أوروبا وبلدنا في السنوات الأخيرة".



وكان المستشفي المركزي في العاصمة الروسية موسكو أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء وفاة جورباتشوف عن عمر ناهز 91 عاما بعد إصابته بمرض خطير وطويل.



وينسب إلى رجل الدولة الذي يحظى باحترام دولي الفضل في إنهاء الحرب الباردة بشكل سلمي وكذلك دوره المحوري في إعادة توحيد ألمانيا.



وفي ثمانينات القرن الماضي، تحت قيادة جورباتشوف، أبرم الاتحاد السوفييتي اتفاقيات رائدة وتاريخية مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي والحد من الأسلحة، وفي داخل الاتحاد السوفييتي، بدأ جورباتشوف عمليات غير مسبوقة للإصلاح وإعادة الهيكلة والانفتاح التي منحت حريات غير مسبوقة لملايين الأشخاص.



وفي عام 1990 حصل جورباتشوف على جائزة نوبل للسلام بسبب إصلاحاته الشجاعة. إلا أن الثورات الاقتصادية الضخمة التي اندلعت في مختلف أنحاء الاتحاد السوفييتي أدت في النهاية إلى انهيار الإمبراطورية الشيوعية التي كانت تتألف من 15 دولة، وإلى الانهيار السياسي لجورباتشوف نفسه، بسبب تفكك الدولة التي كان يقودها عام 1991 .



واستقال جورباتشوف من منصبه كرئيس للاتحاد السوفيتي في عام 1991 عندما صوتت الدولة الشاسعة على حل نفسها، مما أدى إلى إنشاء 15 دولة جديدة مستقلة.