اليورو يقفز عالميا بفضل التضخم والدولار تحت ضغط قبيل بيانات الوظائف

استقر اليورو عند أعلى مستوى في 15 عاما مقابل الين الياباني اليوم، وذلك بفضل مؤشرات تشير إلى استمرار التضخم في أوروبا. في حين تعرض الدولار لضغوط قبيل بيانات الاستهلاك والتضخم والوظائف التي قد تقدم أدلة جديدة على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفع اليورو بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1.0923 دولار.. واستقر اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة، عند أعلى مستوى منذ 15 عاما حيث بلغ 159.76 ين.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا مع اليورو، وحافظ على مكاسبه الأخيرة مسجلا 1.2713 دولار.

أما بالنسبة للعملات الأخرى، صعد الدولار النيوزيلندي فوق 0.60 دولار لفترة وجيزة ثم سجل 0.5953 دولار، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.6418 دولار. كما استقر الين عند مستوى 146.07 للدولار في آخر تعاملاته.