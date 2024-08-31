ويجز يفتتح حفله بالعلمين بأغنية على راحتي

افتتح مغني الراب ويجز، حفله على مسرح "U Arena" بختام الدورة الثانية من مهرجان العلمين، بأغنيتي "على راحتي"، و"دورك جي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

استقبل الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أحمد الجندى البطل الأولمبى مسرح "U Arena" قبل حفل مغني الراب ويجز، وذلك"على راحتي" فى ختام مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية.

وعبر عبد الجواد عن سعادته هو وزميلته لما جبريل، كونهم متحدثين باسم المهرجان، قائلا: "من أحلى مكان فى الدنيا مكان العلمين الجديدة وأحلى حاجة نختم بها المهرجان حفل ويجز، وبتشرف أنى مع زميلتى لما جبريل متحدثين باسم المهرجان، أحلى تجارب اللى خوضناها، وكمان 60 فى المائة من عائد المهرجان تذهب لإخواتنا فى فلسطين، تحية لأهلنا فى فلسطين".

وشهد مسرح "U Arena" إقبالا جماهيريا كبيرا، خاصة من الشباب لحضور حفل مغني الراب ويجز، وذلك فى ختام مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية.

ومن المقرر أن يقدم ويجز خلال الحفلة باقة مميزة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، مثل "البخت"، و"أميرة"، و"كيفي كده"، و"دورك جي".

وضمت أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.