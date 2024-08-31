نقل 27 شهيدا لمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس منذ فجر السبت

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن 27 شهيدا نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

من جهتها، قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر خلال يومين وصل منها إلى المستشفيات 89 شهيدا و205 مصابين.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفا و691 شهيدا و94 ألفا و60 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك فيما أفادت مصادر طبية لشبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن 48 شخصا استشهدوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

ويتزامن ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال لليوم الرابع ما تسميه عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وسط اشتباكات عنيفة في جنين، في حين استشهد العشرات بغارات متفرقة على القطاع.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بتواصل الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لحي الدمج ومخيم جنين.

وأوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن القيادة الوسطى الإسرائيلية تحذر من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار، كما تحذر من أن اتساع القتال في الضفة سيضع عبئا على قوات الجيش.