سرايا القدس تقصف آليات الاحتلال في محور نتساريم

أفادت سرايا القدس بأنها قصفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف هاون.

ويواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع ما تسميه عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات عنيفة في جنين، في حين استشهد العشرات بغارات متفرقة على القطاع.

وأفاد موقع "الجزيرة.نت" الإخباري بتواصل الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لحي الدمج ومخيم جنين.

وأوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن القيادة الوسطى الإسرائيلية تحذر من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار، كما تحذر من أن اتساع القتال في الضفة سيضع عبئا على قوات الجيش.