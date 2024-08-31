مسؤول ماليزي: الزيارة القادمة لرئيس الوزراء إلى باكستان تفتح آفاقا جديدة للعلاقات بين البلدين

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قال المفوض السامي الماليزي، محمد أزهر مزلان، في إسلام أباد اليوم السبت، إن زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم المقبلة إلى باكستان توفر إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف أزهر في بيان بمناسبة عبد استقلال ماليزيا أن الشراكة الاستراتيجية بين ماليزيا وباكستان تحمل "إمكانات هائلة" حيث يسعى الجانبان لتوسيع علاقاتهما في مجموعة واسعة من المجالات، بحسب صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية .

وأوضح قائلا: "تتمتع ماليزيا وباكستان برباط عميق الجذور، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز روابط الأخوة بيننا، لاسيما في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي."

وأضاف: "تؤكد زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم المقبلة إلى باكستان على الأهمية التى نوليها لهذه العلاقة ."

وتابع: "من المتوقع أن ترتقي هذه الزيارة بشراكتنا إلى المستوى التالي، مما يعزز التعاون الأكبر لتحقيق الفائدة المتبادلة بين بلدينا."

وقال إن الاحتفال بعيد استقلال ماليزيا هو يوم لتعزيز القيم التي وضعها القادة والأبطال في نضال التحرير للأمة، مثل الوحدة والتسامح والاحترام.