ناسا: استبعاد رائدي فضاء من رحلة إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الجمعة استبعاد اثنين من رواد الفضاء العاملين بها من عملية الإطلاق القادم إلى محطة الفضاء الدولية؛للسماح بعودة اثنين من رواد الفضاء ظلا عالقين في الفضاء منذ يونيو بسبب مشكلات في مركبة الفضاء "ستارلاينر" التي تنتجها شركة بوينج.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن رائدتي الفضاء زينا كاردمان وستيفاني ويلسون لن تسافرا إلى محطة الفضاء الدولية على متن الكبسولة دراجون التي تنتجها شركة سبيس اكس"مع رائد فضاء ناسا نيك لاهاي ورائد فضاء وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ألكسندر جوربونوف كما أعلنت سابقا.

ومن المقرر أن تنطلق المركبة في 24 سبتمبر على أقرب تقدير.

وقالت ناسا، في بيان، إن "الطاقم المحدث يأتي بعد قرار ناسا بإعادة اختبار طيران بوينج بدون طاقم وإطلاق المركبة كرو-9 بمقعدين شاغرين".

وأضافت "رائدا فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني ويليامز، اللذان انطلقا على متن مركبة الفضاء ستارلاينر في يونيو، سيعودان إلى الوطن مع لاهاي وجوربونوف في فبراير 2025."

وكان مسئولو (ناسا) قد أعلنوا الأسبوع الماضي أن المشاكل الفنية التى تواجه المركبة الفضائية ستارلاينر تعني أن رائدي فضاء على متن محطة الفضاء الدولية لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير 2025، أي بعد وقت أطول بكثير مما كان مقررا فى الأصل لعودتهما.

يذكر أن رائدي الفضاء كانا موجودين على محطة الفضاء الدولية منذ يونيو، رغم أنه كان من المفترض أن يبقيا هناك لمدة أسبوع فقط.

ومركبة "ستارلاينر" التي تنتجها شركة بوينج هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام جزئيا، تتكون من كبسولة بارتفاع حوالي 3 أمتار للطاقم ووحدة فضائية للخدمات.

وعلى عكس مركبة "كرو دراجون" التي تصنعها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، فإن "ستارلاينر" لا تهبط على الماء بل على اليابسة.

وتشبه ستارلاينر، فى ذلك سلسلة مركبات الفضاء السابقة التابعة لناسا التى تعرف باسم "مكوك الفضاء" وأحيل آخرها للتقاعد في عام 2011.