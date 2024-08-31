مزاعم إسرائيلية بتخطيط خلية في الخليل لتنفيذ عمليات على نمط غوش عتصيون

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، بأن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى وجود خلية في الخليل تخطط لتنفيذ عمليات على نمط عملية غوش عتصيون.

وأمس الجمعة، أفاد إعلام إسرائيلي بوقوع عملية مزدوجة استهدفت مستوطنتين بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين.

ووقع انفجار عند مفرق غوش عتصيون، أعقبه هجوم على مدخل مستوطنة كرمي تسور القريبة. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "حدثين أمنيين وقعا في لواء غوش عتصيون، وقتلنا منفذي الهجومين".

وبعد العملية، أشادت حركة حماس بالعملية المزدوجة قرب مستوطنتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" شمالي الخليل، وقالت إنها "رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه لشعبنا وأرضنا".

وأكدت أن "هذه العملية النوعية" تحمل "دلالة رمزية من حيث مكان حدوثها في خليل الرحمن جنوب الضفة؛ ومن حيث زمانها كونها تأتي في هذا الوقت الحساس الذي نشهد فيه تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات شمال الضفة، ومجازره وإبادته الجماعية في قطاع غزة".