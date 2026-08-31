إيران: بزشكيان يشارك في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان

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يتوجه الرئيس الإيراني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك، للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن بزشكيان سيلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة وكبار مسؤولي الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة.

ويشارك بزشكيان في مراسم الافتتاح الرسمي للدورة السادسة لألعاب البدو العالمية 2026.

ومن المقرر أن تبدأ القمة الـ26 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون (إس سي أو) اليوم الاثنين وتختتم أعمالها غدا الثلاثاء، في مدينة بيشكيك القرغيزية، حيث تتولى قيرغيزستان الرئاسة الدورية للمنظمة لعام 2026.

وتعقد القمة تحت شعار "25 عاماً على منظمة شنغهاي للتعاون: معاً من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام".