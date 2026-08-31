قال الجيش الإيراني إنه شن هجومًا، اليوم الاثنين، على مواقع الطائرات الهليكوبتر والقوات الأمريكية في قاعدة "المنهاد" بالإمارات باستخدام طائرات بدون طيار (درون).

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن قسم العلاقات العامة في الجيش الإيراني في بيان له: إنه استهدف مواقع الطائرات الهليكوبتر والقوات الأمريكية في قاعدة "المنهاد" بالإمارات بإطلاق العشرات من طائرات درون التدميرية عليها.

وأضاف الجيش الإيراني أن ذلك جاء ردا على مقتل ‌أفراد ⁠من الحرس الثوري الإيراني ومدنيين إيرانيين إثر هجوم أمريكي على جزيرة لارك، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري أنه هاجم قاعدتين أمريكيتين في الأردن بصواريخ باليستية، ردا على هجوم أمريكي على جزيرة لارك، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

بدوره، قال الجيش الأردني إنه اعتراض ثمانية صواريخ، بعد أن قالت إيران إنها شنّت هجوما بالصواريخ والدرونز استهدف قوات أمريكية في قاعدتين بالمملكة.

وأورد الجيش الأردني في بيان أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم، الاثنين ( 8 ) صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة"، مؤكدا أن قواته "تمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات".

إلى ذلك، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلاً عن بيان صادر عن الحرس الثوري، أن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماماً بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري إن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني، على حد تعبيره.

ولم يحدد هوية السفينة أو يقدم معلومات عن طاقمها.

وحذر الحرس الثوري من أن السفن الأخرى التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكداً أن الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر مضيق هرمز أمر إلزامي.