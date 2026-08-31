 الدفاع المدني الأردني يُخمد حريقاً في منطقة وسط البلد بالمملكة - بوابة الشروق
الإثنين 31 أغسطس 2026 9:38 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

الدفاع المدني الأردني يُخمد حريقاً في منطقة وسط البلد بالمملكة

عمان - أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 9:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 9:33 ص

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني "إن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمّان تمكنت، مساء اليوم الأحد، من إخماد حريق شبّ داخل منجرة ومشغل لتنجيد الكنب في منطقة وسط البلد، وبلغت مساحته نحو 200 متر مربع.

وبيّن الناطق الإعلامي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المحال والمباني المجاورة، ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح.

وأضاف أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر سقوط شخصين أثناء نشوب حريق، قديم ولا يمت بصلة إلى الحريق الذي وقع اليوم، داعياً إلى تحري الدقة وعدم تداول أو نشر مقاطع قديمة على أنها مرتبطة بحوادث جارية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك