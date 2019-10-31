مقتل 13 شخصا جراء اشتعال نيران بقطار في جنوب شرقي باكستان

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ذكر مسؤولون باكستانيون أن 13 راكبا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 24 آخرين جراء اندلاع حريق في قطار بجنوب شرقي باكستان اليوم الخميس.

وكان القطار في طريقه من مدينة كراتشي جنوبي البلاد إلى لاهور شرقا عندما انفجرت اسطوانة وقود يستخدمها الركاب لإعداد الإفطار، حسب وزير السكك الحديدية، شيخ رشيد أحمد.

وقال أحمد إن تحقيقا سيفتح لمعرفة كيفية وصول الوقود إلى متن القطار رغم منعه رسميا.

وأوضح الوزير أن النيران اشتعلت في ثلاث عربات على الأقل من القطار نتيجة الانفجار وأخذ الركاب يقفزون من القطار المسرع.

وقال مسؤول الإنقاذ باقر حسين إن عمال الإنقاذ انتشلوا جثث عشرة ركاب قفزوا من القطار، كما تم انتشال ثلاث جثث متفحمة من عربات القطار.

وأضاف أن حصيلة القتلى ربما ترتفع لأن كثيرا من الركاب لا يزالوا عالقين داخل العربات المشتعلة.

وأوضح أن الحصيلة الدقيقة للقتلى ستعرف بعد إتمام عملية الإنقاذ.