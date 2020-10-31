أمين الأعلى للآثار: الإعلان عن اكتشاف جديد في شهر نوفمبر

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الاكتشافات مستمرة منذ عام 2017 ولن تتوقف، لافتًا إلى استمرار افتتاحات المتاحف الجديدة.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن هناك العديد من المتاحف المزمع افتتاحها، خلال الأسابيع المقبلة، كمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى الإعلان عن اكتشاف جديد في شهر نوفمبر.

ولفت إلى أن متحف شرم الشيخ الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الأول من نوعه في مدينة شرم الشيخ السياحية العالمية، قائلًا إن المتحف مقصد سياحي جديد يُضاف إلى خريطة السياحة العالمية.

وأوضح الأمين العام للأعلى للآثار أن مقتنيات المتحف عبارة عن 5200 قطعة أثرية تحكي تاريخ مصر عبر العصور الفرعونية والفترة الرومانية واليونانية حتى الطراز السيناوي، مضيفًا أن سيناريو العرض المتحفي يعتمد على حب الحياة على أرض مصر.

وأشار إلى أن قطع الآثار المعروضة بالمتحف نتاج حفائر البعثة المصرية في سقارة لخبيئة الطيور والحيوانات المقدسة، متابعًا أن الرئيس السيسي أثنى على طريقة العرض المتحفي والمقتنيات الأثرية بالمتحف.

وذكر أن هناك قطعًا أثرية كانت في المخازن تعرض للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن المتحف يحوي قاعة من أضخم القاعات تضم تماثيل خاصة بالكهنة والحكام والكتبة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، وعددًا من المشروعات القومية الأخرى، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحية، وعدد من المسؤولين والوزراء وكبار رجال الدولة.