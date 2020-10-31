زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية إزمير التركية

ضرب زلزال جديد بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا صباح اليوم السبت.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بأن الزلزال وقع الساعة 8.31 بتوقيت تركيا (5.31 بتوقيت جرينتش)، قبالة سواحل "سفري حصار" ببحر إيجه، مشيرة إلى أن الهزة بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر ووقع مركزها على عمق بلغ 7.33 كيلومترات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وفي بيان فجر اليوم السبت، قالت "آفاد" إن المنطقة شهدت، منذ وقوع الزلزال الذي ضرب بحر "إيجه" قبالة إزمير أمس الجمعة وحتى الساعة 04.00 بالتوقيت المحلي، 341 هزة ارتدادية، 31 منها شدتها فوق 4 درجات.

وأعلنت السلطات التركية، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير المدمر، الذي ضرب غرب البلاد أمس الجمعة، إلى 24 شخصا وعدد المصابين إلى 804".

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفري حصار ببحر إيجه وعلى عمق 16.54 كيلومترا تحت سطح الأرض.